Decano denuncia una campaña de desprestigio contra la UNMSM: "En base a información falsa y prejuicios"

Este último martes, el congresista Jorge Montoya brindó unas declaraciones que han generado polémica. De acuerdo al integrante de la bancada Honor y Democracia, Sendero Luminoso se mantiene presente en las universidades del país y hasta aseguró que se encuentran establecidos al interior la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Una campaña de desprestigio

En medio de esta controversia, Exitosa conversó con el decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM, Marcel Velásquez, para conocer sus sensaciones sobre estas palabras. De acuerdo a su parecer, este hecho no es parte de un acto aislado ya que se trataría de una campaña sistemática por parte de las autoridades del Ejecutivo para desprestigiar la historia de dicha casa de estudios.

Además, dejó en claro que el video al que Jorge Montoya hizo referencia es de otra casa de estudios por lo que también pidió que se rectificara de inmediato para no afectar el prestigio de la Decana de América.

"Acá hay una sistemática campaña de desprestigio contra la Universidad de San Marcos en base a información falsa, a prejuicios y estigmatizaciones. Por eso tenemos que condenar estas declaraciones y pedir que se rectifique. Él se base en un video que pertenece a otra universidad. En San Marcos ningún estudiante amenaza a los profesores, los estudiantes y profesores trabajamos creando diariamente actividades culturales y académicas", inició.

🔴🔵#ExitosaPerú🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la UNMSM, Marcel Velásquez, denunció que existe una campaña sistemática de desprestigio contra la Decana de América, basada en información falsa, prejuicios y... pic.twitter.com/5QscaSxiaZ — Exitosa Noticias (@exitosape) October 22, 2025

San Marcos contribuyó a la historia del Perú

El decano también lamentó que una información falsa como este video que se hizo viral en redes sociales, sea utilizado por políticos de alto renombre del país para atacar a esta universidad.

Por último, dejó en claro que este tipo de declaraciones afectan el prestigio de la casa de estudios la cual no solo brinda conocimientos, sino que ha contribuido directamente con la historia del país.

"Vivimos en una sociedad donde la información falsa se convierte en declaración política y se hace viral y eso afecta el prestigio e historia de San Marcos. San Marcos no solo es una universidad con una larga historia sino que ha contribuido efusivamente a la cultura y ciencia en el Perú y por eso merece respeto, sobre todo a sus estudiantes que son jóvenes de distintos sectores sociales del Perú y Lima", añadió.

De esta manera, el decano de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad San Marcos, Marcel Velásquez, aseguró que las declaraciones contra la casa de estudios se tratan de una campaña sistemática de desprestigio por parte de diversas autoridades.