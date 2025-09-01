Perú y el Reino Unido renovaron cooperación para impulsar inversión pública en infraestructura

01/09/2025 / Exitosa Noticias / Economía

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en representación del Gobierno del Perú, suscribió un acuerdo para renovar la cooperación con el Reino Unido. Con la firma del Memorándum de Entendimiento, se asegura la continuidad de la Mesa de Trabajo en Infraestructura entre ambas naciones.

Refuerza cooperación bilateral

Para concretar el acuerdo, se presentó el titular del MEF, Raúl Pérez Reyes y por el lado británico estuvo el embajador en el país. Gavin Cook. El acto oficial se realizó en el marco de la Novena Reunión de la Mesa de Trabajo en Infraestructura, que se realizará a partir del martes 2 de setiembre.

El desarrollo de infraestructura es fundamental para la competitividad y el crecimiento del Perú. Este memorándum con el Reino Unido nos permite acceder a sus mejores prácticas y experiencias para fortalecer nuestras capacidades, mejorar la transparencia en los proyectos y avanzar con mayor eficacia", sostuvo el ministro de Economía.

#NotaDePrensa | 🇵🇪🤝🇬🇧 Perú y Reino Unido renuevan su cooperación en infraestructura con la suscripción de un Memorándum de Entendimiento. El acuerdo promueve la aplicación de estándares internacionales y tecnologías en proyectos de obra pública, contribuyendo a cerrar brechas,... pic.twitter.com/DAmY64Ivqv — Ministerio de Economía y Finanzas (@MEF_Peru) September 2, 2025

A su turno, el embajador del Reino Unido destacó la importancia de esta mesa de trabajo, que se ha consolidado como un espacio bilateral de alto nivel en la materia. Esto ha permitido el uso del Modelado de Información para la Construcción (BIM por sus siglas en inglés) y los Contratos de Ingeniería y Construcción (NEC).

Impulsa la inversión pública

Este Memorándum de Entendimiento fue firmado por primera vez en setiembre de 2018, y ha permitido la consolidación de un canal clave para que el Perú acceda a la experiencia de la tecnología británica en la planificación, financiamiento, licitación y gestión de grandes proyectos de infraestructura.

Como parte de esto, se han abordado temas fundamentales como la elaboración del Plan Nacional de Infraestructura. Además, servirá para identificar los desafíos para mejorar la gobernanza de la inversión pública, las Asociaciones Público Privado (APP).

Por último, se busca afianzar los pilares estructurales de planificación, el financiamiento de infraestructura sostenible y resiliente, y la incorporación de innovaciones como el uso del BIM. La firma de este nuevo Memorándum, fortalece la relación entre los dos países y su alianza estratégica en materia de infraestructura, reafirmando un compromiso mutuo de cooperación.

De este modo, Perú y el Reino Unido firmaron un nuevo acuerdo de cooperación que servirá para impulsar la inversión pública en infraestructura. La firma estuvo a cargo del ministro de Economía, Frank Pérez Reyes y del embajador británico, Gavin Cook, en un pacto que renueva la colaboración establecida hace siete años.