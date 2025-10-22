Dina Boluarte: PJ rechaza segundo pedido de impedimento de salida del país contra la expresidenta

22/10/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El Poder Judicial (PJ) rechazó el segundo pedido de impedimento de salida del país formulado contra la expresidenta Dina Boluarte Zegarra, en el marco de las investigaciones por el caso 'Cirugías'.

El juez Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, resolvió el pedido de la Fiscalía tras escuchar sus fundamentos y de la defensa de la exmandataria, en audiencia llevada a cabo el jueves 16 de octubre.

No existe la figura del peligro de fuga

Como se recuerda, la recientemente vacada exmandataria no asistió a las diligencias por "recomendación" de su abogado Juan Carlos Portugal, quien mencionó que para este tipo de audiencias "no se requiere su presencia", pese a ser investigada por el presunto delito de negociación incompatible.

De acuerdo con la resolución del magistrado Checkley Soria, no existe la figura de peligro de fuga por parte de la exjefa de Estado, por lo que no se cumplen uno de los requisitos (este es uno de los más importantes) para aceptar el requerimiento de la Fiscalía de la Nación.

#LOÚLTIMO Dina Boluarte no tendrá impedimento para dejar el Perú. Juez Juan Carlos Checkley rechazó solicitud de impedimento de salida por 18 meses hecha por la Fiscalía de la Nación. No halló riesgo de fuga. Antes, otro juez negó un pedido similiar por 36 meses @Politica_ECpe pic.twitter.com/MUDNDR13RU — Víctor Reyes Parra (@nekroRP) October 22, 2025

Sobre esto último, Luis Castro Grados, abogado de Dina Boluarte en la audiencia del jueves 16, aseveró que la expresidenta cuenta con la voluntad para afrontar el proceso, tal como ha venido ocurriendo con las siete carpetas fiscales abiertas en su contra.

Sus investigaciones en curso

Este no es el único pedido que afrontó la exmandataria en la última semana, así como el Ministerio Público solicitó 36 meses de impedimento de salida del territorio nacional por el caso 'Dinámicos del Centros', el cual también fue rechazado, el juez Juan Carlos Checkley Soria evaluó el requerimiento por el caso 'Cirugías'.

Sobre este caso en específico, la expresidenta está acusada de presuntamente de haberse interesado en designar funcionarios en EsSalud y en concretar el pago de beneficios sociales para uno de los amigos del médico que le habría realizado operaciones quirúrgicas estéticas.

Cabe señalar que, ambos pedidos fueron anunciados por el fiscal de la nación interino, Tomás Aladino Gálvez Villegas, a los pocos minutos de que el Pleno del Congreso aprobara la moción de vacancia presidencial contra Boluarte Zegarra, la madrugada del viernes 10 de octubre.

Tras los rechazos establecidos por el Poder Judicial este miércoles 22 de octubre, sobre la expresidenta no existe a la fecha ninguna comparecencia que limite su libertad; es decir, puede trasladarse al interior del país e incluso fuera del Perú sin problema alguno.