Guido Pennano: Minas pararon producción por bloqueos y casi 6 mil personas quedaron sin trabajo

En entrevista con Exitosa, el economista Guido Pennano afirmó este lunes que varias minas en el país han tenido que parar su producción debido a los bloqueos de carreteras registrados durante las protestas, y señaló que cerca de 6 mil personas se quedaron sin trabajo como consecuencia de ello.

"Producto de los bloqueos han tenido varias minas; estamos hablando de Las Bambas, estamos hablando de Antapaccay, estamos hablando de Hudbay; son minas que han parado ya su producción. Ya no solamente no exportan, sino que han parado su producción porque ya los insumos necesarios para seguir produciendo no llegan a los campamentos y, entonces, han enviado a su casa más o menos a 6 mil trabajadores", declaró en nuestro medio.

Durante el diálogo con Pedro Paredes para el programa 'Exitosa Perú', el especialista también precisó que, por dicha medida de fuerza ejecutada por los manifestantes, las regiones como Apurímac y Cusco dejan de recibir hasta 5 millones de soles diariamente.

"La región Apurímac está dejando de recibir más o menos 5 millones de soles diarios, y la región Cusco está dejando de recibir 2 millones de soles diarios, en momentos en que el cobre está en sus niveles más altos de los últimos 8 a 10 meses", detalló.

En esa línea, indicó que las interrupciones en las vías generan consecuencias que resultan altamente perjudiciales para los trabajadores mineros, las empresas y el país en general.

"Los efectos y las consecuencias de todo esto son consecuencias muy perjudiciales a nivel de los trabajadores mineros, a nivel de las empresas, a nivel de la región, a nivel del país. Es toda una secuela o una cadena de efectos negativos muy grande, eso hace mucho daño a todo el mundo", expresó.

