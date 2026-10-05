Sleeping With Sirens llega a Lima con su nueva era musical: La banda se presentará el 6 de diciembre en el duomo del Costa 21

05/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Una de las bandas más importantes del rock alternativo contemporáneo ya tiene fecha para reencontrarse con sus seguidores peruanos. Sleeping With Sirens llegará a Lima este 6 de diciembre para ofrecer un esperado concierto en el Duomo de la Costa 21, como parte de su nueva etapa musical y de su gira internacional.

Las entradas estarán disponibles en Teleticket desde el miércoles 7 de octubre a las 11:00 a. m., con la posibilidad de acceder a hasta un 15 % de descuento pagando con tarjetas Interbank.

Grandes clásicos sonarán en Lima

La llegada de Sleeping With Sirens se produce en un momento especialmente importante para la agrupación estadounidense. Después de cuatro años sin publicar un álbum de estudio, la banda lanzó en junio de 2026 "An Ending In Itself", su octavo trabajo discográfico, producido por el reconocido Will Yip, productor relacionado con artistas como Turnstile, Circa Survive y Movements.

Con más de 15 años de trayectoria, Sleeping With Sirens ha construido una sólida base de seguidores gracias a una propuesta que combina post-hardcore, rock alternativo, emo y grandes melodías, teniendo como una de sus principales características la poderosa y versátil voz de Kellin Quinn.

La actual formación está integrada por Kellin Quinn en la voz, Nick Martin en la guitarra, Justin Hills en el bajo, Matty Best en la batería y Tony Pizzuti en la guitarra. La banda alcanzó reconocimiento mundial con canciones que se convirtieron en himnos para toda una generación, entre ellas "If You Can't Hang", uno de sus temas más populares, además de "Kick Me", "A Trophy Father's Trophy Son" y "If I'm James Dean, You're Audrey Hepburn".

Uno de los temas que más expectativa ha generado es "Paralyzed", descrito como una de las canciones más pesadas que la banda ha grabado, mientras que "Forever/Always" muestra otra de las facetas emocionales de Sleeping With Sirens.

Expectativa por su reencuentro con su público latinoamericano

La visita a Lima forma parte del esperado regreso de la agrupación a Latinoamérica. La propia banda anunció que volvería a la región con su "An Ending In Itself Tour", expresando su entusiasmo por reencontrarse con sus seguidores latinoamericanos después de varios años.

La gira contempla presentaciones en importantes escenarios de la región y permitirá a sus seguidores escuchar en vivo las canciones de su nuevo álbum, además de los clásicos que marcaron su trayectoria.

Para Lima, la cita será el 6 de diciembre en el Duomo de Costa 21, donde sus seguidores podrán vivir una noche cargada de rock, energía y nostalgia, pero también conocer en directo la nueva etapa sonora de una banda que continúa conquistando a nuevas generaciones.