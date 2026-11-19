19/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La espera por Grand Theft Auto VI también viene acompañada de una extensa lista de novedades que buscan llevar la experiencia de mundo abierto a otro nivel.

La nueva entrega de Rockstar Games no se limitará a mejorar los gráficos, sino que incorporará cambios en los controles, las misiones, los enfrentamientos y la interacción con los habitantes de Vice City.

Nuevas funciones que cambiarán la forma de jugar en Vice City

Entre las principales novedades destaca la posibilidad de controlar a dos protagonistas: Jason Duval y Lucia Caminos. A diferencia de GTA V, que permitió alternar entre tres personajes, esta vez los jugadores podrán cambiar entre ambos protagonistas prácticamente en cualquier momento, salvo situaciones específicas de la historia.

Además, cuando ambos se encuentren juntos, será posible decidir quién conduce y quién dispara durante determinadas situaciones. También podrán llamarse para realizar actividades dentro del mundo abierto. Sin embargo, el videojuego seguirá siendo una experiencia individual y no contará con un modo cooperativo.

GTA VI recuperará el sistema de seis estrellas

Uno de los cambios más importantes estará relacionado con las persecuciones policiales. GTA VI recuperará el sistema de seis estrellas y modificará la manera en que las autoridades reaccionan ante los delitos.

En esta ocasión, cometer un crimen no activará automáticamente una persecución. Primero deberá existir un testigo, una cámara que registre el hecho o una alarma que alerte a las autoridades.

Los policías acudirán al lugar donde ocurrió el incidente y buscarán al responsable tomando en cuenta información como su vestimenta, el vehículo utilizado y su apariencia física.

Por ello, cambiar de ropa, modificar el automóvil o evitar ser identificado tendrá mayor importancia durante las partidas.

También se incorporarán nuevas mecánicas para robar vehículos. Ya no bastará con abrir cualquier automóvil rápidamente, pues algunos modelos tendrán sistemas de seguridad que exigirán herramientas específicas y pequeños desafíos para conseguirlos.

Otra novedad será el Perfil Criminal de Jason y Lucia, que permitirá que el comportamiento de los protagonistas influya en la manera en que el entorno reacciona ante ellos.

El pasado de Lucia y Jason implica que han recibido un entrenamiento de combate especial (Jason a nivel profesional, Lucia de su padre). No se trata de simples pandilleros y esto se notará en un sistema de combate cuerpo a cuerpo mejorado y con animaciones mucho más detalladas.

Más actividades, exploración y cambios en la vida de los protagonistas

El mundo de Vice City también tendrá mayor interacción. Los personajes no serán simples elementos decorativos, pues podrán reaccionar ante amenazas, conversaciones y comportamientos de los jugadores. Incluso algunas interacciones podrán desencadenar acontecimientos inesperados.

La exploración tendrá un papel importante, con eventos aleatorios, observación de animales y numerosas actividades secundarias. Entre las opciones disponibles figuran carreras callejeras, buceo, gimnasios, billar, minigolf, kayak, paracaidismo y visitas al zoológico.

Asimismo, regresarán las modificaciones corporales que fueron populares en GTA San Andreas. Jason y Lucia podrán adelgazar, engordar o desarrollar musculatura dependiendo de su alimentación y actividad física.

Otro aspecto interesante será la relación entre ambos protagonistas. Su vínculo podrá mejorar o deteriorarse dependiendo del tiempo que compartan y de las actividades que realicen juntos. Esto podría influir en determinados diálogos y aspectos de la historia.

También volverán los refugios interactivos y la red social ficticia Snapmatic, mientras que los atracos ofrecerán diferentes estrategias para conseguir dinero y escapar.

GTA VI apuesta por una experiencia más dinámica, realista e inmersiva, en la que las decisiones y acciones tendrán mayor importancia. Rockstar busca que Vice City no sea solamente un escenario para completar misiones, sino un mundo abierto donde cada recorrido pueda convertirse en una nueva aventura.