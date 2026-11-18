18/11/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La cuenta regresiva ya comenzó para millones de jugadores de Latinoamérica. Mientras Nueva Zelanda se convirtió en el primer país del mundo en desbloquear GTA VI, la espera en Sudamérica continúa, donde el título de Rokstar Games estará disponible por la madrugada en PlayStation 5 y Xbox Series X y S. En Perú, el acceso llegará en las primeras horas del jueves 19 de noviembre.

Primeras reacciones en el mundo

Diversos streamers alrededor del mundo han podido probar el videojuego y mostrar a sus seguidores las experiencias que ofrece. Sus escenarios, misiones y libertad de acción permiten explorar distintas actividades en un entorno realista. Uno de ellos fue el español DjMaRiiO, quien quedó sorprendido con las posibilidades del esperado título.

DjMaRiiO queda absolutamente sorprendido al descubrir el realismo del mundo submarino de GTA VI. "Esto es otra cosa, a mí no me comparéis este juego con otros juegos. Espectacular, o sea, te vas a poder meter al agua y verás todo lo que hay ahí abajo..." https://t.co/VNnShzLGxV November 18, 2026

Bad Bunny tendrá destacable participación musical

El reggaetonero Bad Bunny será uno de los protagonistas del videojuego, al prestar su voz para la emisora radial "Cocoteo FM", que podrá sintonizarse en los vehículos que utilice el jugador. Además, la estación incluirá algunas de sus canciones más destacadas y presentando las de otros artistas.

Hora de lanzamiento en Perú

En Perú, GTA 6 estará disponible a partir de las 12:00 a. m. del jueves 19 de noviembre . El desbloqueo alcanza a PlayStation 5 y Xbox Series en sus versiones X y S, las únicas consolas que cuentan con una versión nativa del juego.

La misma hora aplica para Colombia y Ecuador, que comparten el huso horario con Perú. Los jugadores podrán iniciar la descarga o acceder al título una vez que Rockstar active el lanzamiento en la región.

Sudamérica y horarios de estreno

En Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, el desbloqueo también se producirá a las 12:00 a. m., en su horario local, del 19 de noviembre. Sin embargo, debido a las diferencias horarias, la medianoche llegará antes que en Perú en algunos de estos países.

¿Cuánto cuesta el Grand Theft Auto VI?

En Perú, la Standard Edition tiene un precio de US$ 79.99 (aproximadamente entre S/279 y S/299, según el tipo de cambio y la tienda digital), mientras que la Ultimate Edition cuesta US$ 99.99. Ambas versiones están disponibles para PS5 y Xbox Series X y S.

Ante el lanzamiento, algunos usuarios peruanos intentaron adelantar el acceso modificando la región o zona horaria de sus consolas. Sin embargo, en PS5 la hora de desbloqueo depende del país asociado a la cuenta de PlayStation Network, por lo que cambiar el reloj no permite acceder antes al videojuego.