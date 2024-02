El emotivo mensaje de Susana Baca antes de ser internada en UCI: "Ha sido dura la vida en este tiempo"

Durante la tarde del último jueves, los fieles seguidores de la música peruana fueron sorprendidos con la noticia del internamiento en UCI de Susana Baca. Sin embargo, días previos, la cantante criolla ya había compartido un emotivo mensaje en el que contaba un poco acerca de su delicado estado.

A través de su cuenta de Instagram, nuestra querida artista compartió una publicación en el marco del Día del Amor y la Amistad. Las palabras de 'Susanita' tomaron por sorpresa a todos los usuarios debido a que reveló que había pasado casi 40 días internada en un hospital.

Según contó la propia cantante criolla, ingresó al centro de salud debido a que sufría de una infección. Lamentablemente, lejos de mejorar, la situación se complicó y terminó en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en tres ocasiones.

Ante este escenario, la artista reveló que había atravesado todos los espacios del dolor y la esperanza. Además, mencionó que este tiempo ha sido muy duro para ella. Sin embargo, esta situación no la haría dejar de disfrutar y agradecer todo el amor con el resto.

"He pasado casi 40 días aislada en un hospital, no la he pasado bien, entré por una infección y todo se fue complicando en mi salud, estuve en UCI tres veces, he subido y bajado por todos los espacios del dolor y la esperanza, ha sido dura la vida en este tiempo para mi", se lee en la publicación.