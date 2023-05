"La fe es lo más lindo de la vida": 'Cuto' Guadalupe acusa a empresa inmobiliaria de patentar su frase sin autorización

Luis 'Cuto' Guadalupe vive un momento muy duro en Piura. El exfutbolista profesional viajó a al norte del Perú tras acusar a una empresa inmobiliaria de la región de patentar la mítica frase "La fe es lo más lindo de la vida" sin su autorización.

El popular exdefensor de Universitario de Deportes y Juan Aurich confesó al diario La República que se enteró de este hecho cuando estaba por iniciar el trámite correspondiente para hacerse de los derechos exclusivos comerciales de dicha frase. Asimismo, agregó que la entidad responsable sería una compañía con la que trabajó anteriormente.

"Ellos han patentado la frase sin mi consentimiento. Justamente, cuando nosotros la íbamos a patentar, nos dimos con la proceso de que estaba patentada. Yo me entero cuando iba a patentar mi frase que, justamente, la empresa con la que yo estaba trabajando ya lo había hecho. No hubo una conversación conmigo", reveló el exfutbolista profesional.

La empresa señalada por el 'Cuto' Guadalupe es la inmobiliaria Valle Sagrado de Piura, con quien ya habría tenido acuerdos comerciales anteriormente. Según contó el popular personaje, ambas partes firmaron un contrato para el uso de la imagen del exfutbolista hasta mediados de 2022, pero cuenta con reportes de que la seguirían utilizando en propaganda local.

"Hasta el momento la siguen utilizando. Mi contrato terminaba el 29 de junio del año pasado y ellos han seguido. Yo he me enterado por un amigo que juega en Sullana. Me quedé sorprendido porque yo ya daba por terminado lo que habíamos acordado", informó.