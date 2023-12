Milena Zárate revela qué le hizo Maicelo tras negarse a tener relaciones sexuales con él: "Fue insistente"

Jonathan Maicelo se encuentra en medio de la polémica no solo por la denuncia que le interpuso su expareja Samantha Batallanos, sino por las recientes revelaciones de Milena Zárate, quien aseguró haber pasado un mal momento con el boxeador tras negarse a mantener relaciones sexuales con él.

Milena Zárate estuvo como invitada en el set de 'América Hoy' para comentar sobre la actual situación que atraviesan Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos.

Como se recuerda, la colombiana estuvo en salidas con el deportista peruano; sin embargo, no llegaron a oficializar una relación, según indicó Zárate, por ciertas actitudes agresivas que notó en él.

Es así como sorprendió al revelar la incómoda situación que vivió cuando ella y el boxeador coincidieron en Nueva York hace algunos años.

Según contó, Jonathan Maicelo la dejó "botada" en plena ciudad estadounidense debido a que la 'colocha' se negó a mantener relaciones sexuales con él por ser muy insistente.

"Cuando él llega al hotel donde estoy, me dice: '¿Cómo es la vaina?'. Él estaba ahí, insistente, insistente. (...) Yo le dije que no quiero y me dejó botada en Nueva York. Estaba sola en un país que no conocía", contó durante el programa.