Ricky Trevitazo rompe el silencio tras ser ingresado de emergencia por contraer dengue

El reconocido integrante de Skándalo, Ricky Trevitazo, fue hospitalizado de emergencia luego de contraer dengue, desatando preocupación entre sus seguidores. Sin embargo, el cantante ha compartido una actualización sobre su estado de salud, revelando mejoras aunque con niveles bajos de plaquetas. Además, su esposa, Brenda Vargas, también enfrenta el mismo diagnóstico, aunque muestra una evolución favorable.

A pesar de su difícil situación, Ricky Trevitazo ha expresado que se siente mejor, aunque sus plaquetas aún continúan bajas. El cantante reveló que actualmente se encuentra con 70 mil plaquetas, mientras que lo mínimo recomendado es de 150 mil: "Ahorita en 70 mil y debo tener mínimo 150 mil".

Por otro lado, Brenda Vargas, esposa de Trevitazo, también ha sido diagnosticada con dengue, pero muestra una evolución más positiva en comparación. Sin embargo, los médicos han indicado que si las plaquetas de Ricky no suben, será trasladado a otro hospital.

"No tengo problemas respiratorios y debo esperar en el transcurso del día porque si se estanca ahí van a mandarme al Hospital Carrión (...) Todo dependerá de cómo suban mis plaquetas", expresó Trevitazo.

La situación de salud de Ricky Trevitazo ha generado preocupación entre sus amigos y colegas, como Luigui Carbajal, quien lamentó no poder acompañarlo en este momento difícil. Sin embargo, destacó que su esposa, la doctora Diana Castro, está pendiente de su evolución.

"Me da mucha pena porque sabe que lo quiero mucho, es mi hermano. Me duele no poder estar con él ahorita. Pero estaré pendiente de sus hijos, mi esposa está con ellos y monitoreándolo desde donde está", agregó Luigui a América TV.