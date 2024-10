¡A viva voz! Pamela LÓPEZ sorprende al cantar tema de Pamela FRANCO: "¡ P***a, dile que nos amamos!"

¡Paren todo! Pamela López volvió a causar revuelo durante las últimas horas. La aún esposa de Christian Cueva sorprendió a sus seguidores al difundirse un video de ella cantando, a viva voz, un tema de la posible pareja de 'Aladino', la cumbiambera Pamela Franco. ¿Fue todo coincidencia?

En redes sociales, un particular clip muestra el preciso momento en el que López se encuentra junto a una amiga, compartiendo de un ameno momento mientras escuchan todo tipo de música. De pronto, empezó a sonar el tema 'Dile la verdad', en la voz de nada menos que la controvertida Pamela Franco.

No obstante, lo llamativo del video ocurre tan solo al inicio del mismo, en donde se le escucha a la esposa de 'Cuevita' pronunciar la palabra "perra". El contexto se prestó para una serie de especulaciones en redes; sin embargo, todo parece indicar que se lo dijo a su amiga, a modo de juego.

Tras concluir el coro de la melodía popularizada por Pamela Franco, López llamó la atención por un motivo en particular. Utilizando su mano, hizo la mitad de un corazón, detalle que ya se había visto cuando apareció junto al empresario Luis Fernando Rodríguez, con quien estuvo vinculado hace algunas semanas.

Hace algunos días, Pamela López denunció ante el programa 'Magaly TV La Firme' que Christian Cueva no le pasaba la manutención a sus 3 menores hijos. La 'Urraca' emitió un informe en donde López afirma que no se comunica con Christian Cueva y que el futbolista solo le ha dado dinero en dos oportunidades para sus gastos.

Además, reveló que el futbolista, pese a verlos de manera usual, nunca se hizo cargo como padre responsable. Asimismo, dejó en claro que poco le interesa si él tiene alguna nueva relación, esto en clara referencia al posible romance entre Pamela Franco y 'Aladino'.

"Estoy realmente indignada porque es mucho descaro, su romance me tiene sin cuidado, pero que no le pase a mis hijos lo que corresponde es terrible Magaly, mis hijos no solo necesitan zapatillas", sentenció.