'Youna' se pronuncia tras ampay de Samahara: "Hace un mes estaba conmigo y ahora tiene nueva pareja"

18/07/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Debido al polémico ampay en el que Samahara Lobatón aparece junto a Bryan Torres, el barbero y expareja de la influencer, 'Youna', no tardó en pronunciarse.

No sé quedó callado

Durante la última edición de ''Amor y Fuego'', Jonathan Horna Feijoo más conocido como 'Youna', fue entrevistado por Rodrigo González y Gigi Mitre para saber cuál era su reacción frente a las polémicas imágenes que compartieron en su programa.

Ante ello, 'Youna' se mostró sorprendido y recalcó que hace un mes, él mantenía una relación sentimental con la hija de Melissa Klug; sin embargo, ahora se dejaba ver con otro. "Ella acaba de llegar hace un es y ya está con novio nuevo", comentó Gigi en el programa.

"Todos estamos igual que tú, Gigi. Yo esta estaba hace un mes con ella y ahora tiene nueva pareja, o sea... al igual que tú (...) yo también lo pienso (lo mismo)", respondió 'Youna' al comentario de la conductora.

Asimismo, agregó que actualmente ya no puede tener una buena relación con Samahara, sobre todo porque ahora está haciendo su vida.

"Hasta hace un mes (que terminamos) cuando ella llegó al Perú (...) Yo no tengo por que tener más conversación con Samahara, mi relación con ella no puede ser buena porque hace un mes estaba conmigo y ahora está haciendo su vida ", agregó el barbero.

¿Cómo fue el ampay de Samahara y Bryan?

El programa de televisión "Amor y Fuego" difundió imágenes este martes, 18 de julio, en las que se ve a la influencer saliendo de su departamento junto a Bryan Torres.

Ambos llevaban capuchas, aparentemente tratando de evitar ser reconocidos por el público o ser grabados por los programas de espectáculos. No obstante, fueron abordados por los reporteros de "Amor y Fuego", y Bryan Torres se mostró fastidiado, optando por continuar su camino sin emitir comentario alguno respecto a las sospechas sobre su relación con Samahara Lobatón.

Por su parte, la hija de Melissa Klug no pudo evitar reírse cuando le consultaron sobre su supuesta relación amorosa con el cantante de salsa. La presencia de ambos juntos y las reacciones ante las preguntas generaron un gran revuelo en las redes sociales, dejando a los seguidores de Samahara Lobatón con interrogantes sobre la naturaleza de su cercana relación con Bryan Torres.

No cabe duda que las imágenes difundidas de Samahara Lobatón con quien sería su nueva pareja, vienen causando polémica en la farándula peruana. Ante ello, su expareja 'Youna' no tardó en pronunciarse, dejando en claro que no volverá a retomar una relación con la influencer.