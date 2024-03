¡No lo dejaron! Néstor Villanueva muestra pruebas donde Florcita Polo le impidió comprar útiles a sus hijos

Después de que se vio a Susy Díaz comprando los útiles escolares de sus nietos, quienes son hijos de la relación entre su hija Flor Polo y Néstor Villanueva, se le preguntó al cantante por qué no fue él quien compró los implementos.

En respuesta, el cantante se mostró seguro de sus palabras al afirmar que está ocupado con otras responsabilidades y recordó que lleva más de un año sin poder ver a sus hijos, siendo una situación que claramente le afecta en lo personal.

"Pregúntale a ella, pues amigo, porque yo estoy en otras cosas, 15 Meses que no veo a mis hijos, 15 meses que no me dejan ver a mis hijos y estoy en problemas judiciales, son 15 meses que vengo yo arrastrando sin ver a mis hijos", explicó.

Prometió que contaría todo lo que sucede alrededor de esto, pero que se le dé un tiempo, y que si tienen dudas de sus niños, él no puede responder porque no puede encargarse de ellos.

El día de hoy, reveló chats que demostrarían que siempre se preocupó por sus hijos, enviándole mensajes a una amiga de Florcita Polo, donde le pregunta si puede consultarle a la madre qué debe comprar para el inicio de clases.

Tras el pasar de los días, el padre recibió una respuesta negativa, donde le habían prohibido a ella meterse en el problema, quitándole la posibilidad de realizar esas compras.

"Amigo, buenas noches, sorry por no poder ayudarte. Flor me pidió que en ese tema no me meta", explicó la mujer.