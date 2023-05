Ale Venturo publica video y manda supuesta indirecta 'Gato' Cuba: "Cuando no fui amada como se debe"

La creadora de contenido, Ale Venturo, provocó que aumenten los rumores sobre el fin de su relación con el 'Gato' Cuba tras publicar un video con una supuesta indirecta hacia el padre de su hija.

Tras eliminar todas las fotos que tenían juntos en sus redes sociales, la empresaria generó más especulaciones al compartir un emotivo mensaje en sus stories. Los usuarios piensan que se trataría de la situación por la que está atravesando la pareja.

A través de un reel, la dueña de la Nevera Fit daría a entender que no estaba pasando en su relación.

"Cuando no fui amada como se debe, no pude pensar bien, no pude enfocarme en el trabajo, ni siquiera podía soñar en lo que podría ser porque estaba en un lugar tan malo en mi vida, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu", son las palabras de la protagonista del video en inglés.