Said Palao niega que pedida de mano a Alejandra Baigorria haya sido 'armado': "Fue super especial"

24/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Said Palao forma nuevamente parte del reality de competencia, 'Esto es Guerra', y su reciente compromiso con Alejandra Baigorria no pasó desapercibido, en especial, por las constantes dudas sobre si todo fue real o solo un show para generar contenido en sus redes sociales.

¿Todo fue 'armani'?

La conductora Rebeca Escribens aprovechó el momento para tener más detalles sobre cuáles son los preparativos que ya tiene la 'pareja del año' y en especial, si el amor que se juraron durante su viaje a Tailandia era real o no.

¿Alejandra fingió o realmente la sorprendiste?, preguntó Escribens, provocando la rápida reacción del 'Guerrero'.

"Yo sé que la gente habla mucho, pero obviamente cosas como esa nacen del corazón y en el momento son totalmente espontáneas. Ya la gente después especula, pero suficiente con que la nosotros y nuestro círculo más cercano sepa cómo fue, el momento fue super especial y muy lindo y con eso nos quedamos", expresó Said con una sonrisa por la emoción de poder casarse con el "amor de su vida".

¡Boda, sí o sí!

Seguido a ello, el hermano de Austin Palao señaló que aún no tienen una fecha exacta para su boda, pero aseguró que sí o sí llegará al altar con la 'Rubia de Gamarra', quien siempre lo apoyó en los buenos y malos momentos.

"Recién hemos estado de vacaciones, a ella también le ha caído de sorpresa, recién nos estamos instalando y estamos tratando de organizar, estamos viendo si es este año o máximo el próximo, pero de que hay boda cerca... hay boda"

¿Boda será televisada?

Por otro lado, Alejandra Baigorria no pudo ocultar su emoción tras su reciente compromiso con Said Palao, asegurando que no descarta que su boda sea televisada, así como la de Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi.

Asimismo, restó importancia a los comentarios que muchos puedan lanzar tras conocer los grandes planes que tiene para el día donde unirá su vida eternamente con la de Said Palao.

"No sé si televisada, pero supongo que así sea televisada o no igual, la van a sacar. Vamos a ver cómo lo hacemos, pero yo sí quiero a lo grande y a mí no me molesta que sea televisada. Que rajen lo que tengan que rajar, a mí no me importa mientras yo sea feliz", señaló en 'América Espectáculos'.

De esta manera, tras su presentación en 'EGG', Said Palao no dudó en confirmar que su pedida de mano a Alejandra Baigorria durante su viaje a Tailandia fue real, a pesar de las críticas y rumores de que todo era parte de un show mediático para sus redes sociales.