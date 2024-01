Ale Baigorria lanza advertencia a Macarena Vélez por Said: "Mientras no cruce la raya, estaré tranquila"

Alejandra Baigorria decidió pronunciarse luego de que Macarena Vélez ingresara a 'Esto Es Guerra' y confesará que se acercó a su ex Said Palao para felicitarlo por su nuevo compromiso con la empresaria.

En entrevista con un conocido programa de espectáculos, Ale aseguró que lo dicho por la popular 'Chica Tulum' la tiene sin cuidado debido a que simplemente es la ex de su actual prometido, quien le contó inmediatamente que, en efecto, la modelo se acercó a felicitarlo por su próxima boda.

"A uno le molestan las cosas que son importantes o relevantes, yo llevo con Said más de tres años de relación, estamos comprometidos, vivimos juntos, las otras cosas ya fueron. Simplemente es la ex y nada más. Said me contó que se le acercó en el programa y que lo felicitó", dijo inicialmente.