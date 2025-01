Jorge Montero: Autorizan viaje del ministro de Energía y Minas a Arabia Saudita para evento internacional

12/01/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Poder Ejecutivo autorizó el viaje del ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero Cornejo, a Arabia Saudita del 12 al 16 de enero, para participar en el evento denominado "Future Minerals Forum".

A través de la Resolución Suprema Nº 003-2025-PCM, publicada el sábado 11 de enero en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se aprobó la salida del Perú del titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) al país asiático del 14 al 16 de enero para formar parte del foro internacional.

"Autorizar el viaje, en comisión de servicios, del señor Jorge Luis José Montero Cornejo, Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas, a la ciudad de Riad, Reino de Arabia Saudita, del 12 al 16 de enero de 2025, para los fines expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución Suprema", se lee en el oficio.

Durante la ausencia de Montero Cornejo, el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Durich Whittembury, se encargará del despacho de Energía y Minas.

Además, el documentó informó que los gastos de este viaje son cubiertos con cargo al presupuesto institucional del Minem, detallando que el costo del pasaje aéreo es de US$ 3,590.12 y el viático parcial de un día es de US$ 102, dando un total de US$ 3,692.12.

"Encargar el Despacho de Energía y Minas al señor Durich Francisco Whittembury Talledo, Ministro de Estado en el Despacho de Vivienda ,Construcción y Saneamiento, en tanto dure la ausencia del Titular", añade el texto.

Cabe mencionar que, esta resolución suprema es refrendada por la presidenta de la República, Dina Boluarte, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Ejecutivo justifica viaje de Jorge Montero a Arabia Saudita

En otra parte de la Resolución Suprema, el Ejecutivo aseguró que la participación de Jorge Montero en el citado evento permitirá consolidar la presencia del Perú como un socio estratégico en el mercado global de minerales y energías limpias.

Del mismo modo, ayudará a establecer redes de colaboración con altos funcionarios y líderes empresariales, y captar inversión extranjera directa que contribuya al desarrollo integral del país, mostrando el potencial del Perú en proyectos de minería, hidrocarburos y electricidad.

Asimismo, el oficio indica que el titular del Minem participará como ponente de honor en la Mesa Redonda Ministerial del evento, donde expondrá las oportunidades y ventajas que ofrece el Perú como un destino competitivo para la inversión internacional en minería, electricidad e hidrocarburos.

De esta manera, el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, viajará del 12 al 16 de enero a Arabia Saudita para asistir a un evento internacional.