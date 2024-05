Alejandra Baigorria se muestra afectada por imágenes de su madre con stripper: "No ha sido cómodo"

Alejandra Baigorria ha decidido hablar públicamente sobre el reciente escándalo en el que se vio envuelta su madre, Verónica Alcalá. Este revuelo se originó a raíz de unas controvertidas imágenes que mostraban a su progenitora bailando de manera sensual con un stripper en una fiesta organizada por la famosa cantante Lucía de la Cruz.

Alejandra Baigorria no ha ocultado su incomodidad ante el bochornoso video que circula en los medios. Sin embargo, ha destacado que, a pesar de la situación, no juzgará a su madre. Reconoce el papel fundamental que Verónica Alcalá ha tenido en su vida, enseñándole valores como la fortaleza y el amor incondicional.

"Es un tema que ha sido público y no puedo tapar el sol con un dedo, no es algo que ahorita me quite el sueño. Más que las imágenes, para mí es duro los comentarios que hacen porque finalmente, mi madre es mi madre y mi padre es mi padre, son dos personas que me criaron y bueno, hay muchas cosas atrás que de repente la gente no sabe", explicó.