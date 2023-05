Alfredo Benavides le responde a Manolo Rojas: ''Nunca me ha prestado dinero''

El cómico e imitador, Alfredo Benavides, se refirió al reclamo hecho por Manolo Rojas, quien exigió pagarle la deuda que tiene con él; sin embargo, el humorista asegura que sus palabras son falsas, pues no le debe dinero y cuenta con las pruebas suficientes para demostrarlo.

A su vez, espera no tener que enviarle la carta notarial que su abogado ya tiene redactada.

En una entrevista con el diario Trome, Benavides aseguró que no tiene deudas pendientes con él y que no sabe de qué habla.

''Manolo Rojas me viene cobrando una deuda de la que se acuerda cada cinco años y no sé de qué habla. Nunca me ha prestado dinero, porque él y yo éramos socios cuando estábamos en Panamericana Televisión. Habla de una supuesta deuda del 2009 y todo trato que tuve fue con su hermano Carlos y tengo las conversaciones donde me dice que no le debo ningún dinero'', respondió el Alfredo Benavides al medio.