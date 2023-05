"Necesito trabajar": La 'Uchulú' le pide a Jorge Benavides ser parte de "JB en ATV"

Tras la salida de 'Dayanita' del programa cómico 'JB en ATV', la 'Uchulú' aprovechó un video junto a Paco Bazán para hacer un singular pedido de trabajo al hermano de 'El niño Alfredito', Jorge Benavides.

Al término del programa 'Desde otra cancha', el exfutbolista grabó un storie promocional en el que afirmó que la artista sería el nuevo "jale" del espacio de comedia. Sin embargo, la declaración tomó por sorpresa a la aún participante de 'El reventonazo de la Chola'.

Luego de ponerla en aprietos por unos segundos, la 'Uchulú' se dirigió a las cámaras para hacer un llamado al creador del famoso programa de ATV.

Según contó la reconocida tiktoker, se encuentra buscando trabajo pues no habría firmado contrato con ninguna casa televisiva.

"Aún no he firmado nada pues. Todavía no. Señor Jorge Benavides, la verdad que estoy pasando hambre y necesito trabajar. Nadie me contrata", declaró entre risas.