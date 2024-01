Ana Paula Consorte descarta matrimonio con Paolo Guerrero: "Saben que no quiere y nunca ha querido casarse"

29/01/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte le escribió a un conocido programa de espectáculos para aclarar su actual situación amorosa con Paolo Guerrero, tras algunos rumores sobre un supuesto matrimonio civil que habrían tenido.

Unas fotos en los que ambos tenían una sortija en la mano, daba a entender que podrían estar comprometidos desde hace un tiempo. Sin embargo, la bailarina confirmaría que solo fue un anillo de promesa.

"Solo llevamos un anillo de promesa en nuestra mano derecha, que no es nuestra mano de casados, solo tenemos dos hijos, no creas más de lo que es", dijo afirmando que no hubo una boda.

Con respecto al sobre si le gustaría casarse, Ana Paula da a entender que es un tema que le causa ilusión, y que lo piensa llevar a cabo tarde o temprano sea con quien ella crea conveniente. También mostró fastidio con el cuestionamiento del por qué aún no se casan.

"Sí, me gustaría y me casaré algún día. Todo el mundo sabe que Paolo no quiere y nunca ha querido casarse, para nadie es un secreto. Para qué seguir creando historias que no existen usando mi nombre", señaló.

Ante una pregunta sobre si tendrían un tercer hijo, la brasileña hizo notar su incomodidad sobre la insistencia en el cómo está su situación actual con el jugador de 40 años.

"No se lo que es pareja, pero yo y Paolo no tenemos nada, solo nuestros hijos así como tiene con otras mujeres. Para todos se queda bien", afirma la mujer de 30 años.

Después de que el delantero nacional la dejara de seguir en Instagram y que ella eliminara unas fotos con él, algunos usuarios de redes comenzaron a sospechar sobre una posible ruptura entre la pareja.

En respuesta a ello, respondió lo siguiente:

"Todo lo que tengo lo publico aquí, mi vida no es ningún secreto, si algún día me caso con alguien, estará aquí en mi Instagram también", aclarando la modelo que no tiene nada que esconder.

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte

En agosto del 2022, un conocido programa de espectáculos reveló en exclusiva fotos del peruano y la brasileña juntos.

Desde ese entonces, con una cantidad mayor de imágenes mostradas en redes sociales, no tuvieron otra opción de confirmar la noticia para poder salir a cámaras juntos.

Ha pasado más de un año y la pareja ha hecho público el nacimiento de sus dos hijos, y hasta estos últimos días se habían mostrado como una pareja muy unida y feliz, dando detalles en redes sociales sobre su relación.

De esta forma, estas declaraciones de Ana Paula Consorte trató de apagar el fuego sobre su supuesto matrimonio con Paolo Guerrero, quien estaría definiendo su futuro futbolístico de cara a sus siguientes proyectos deportivos.