¿Ampay de Paolo Guerrero? Futbolista habría puesto fin a su relación con Ana Paula Consorte

A pocas horas del esperado ampay de 'Magaly TV, La Firme', Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte han captado la atención mediática. La decisión de dejar de seguirse en redes sociales y la eliminación de todas las fotos compartidas ha desatado especulaciones sobre el fin de su relación. ¿Qué motivó estos cambios abruptos?

A unas horas del anuncio del ampay, Paolo Guerrero sorprendió al dejar de seguir, por horas, a Ana Paula Consorte en redes sociales. Esta acción fue acompañada por la brasileña eliminando todas las fotografías en las que compartían momentos juntos en su cuenta oficial de Instagram. Este giro inesperado generó un revuelo entre los seguidores de la pareja.

El programa de espectáculos no ha confirmado oficialmente la relación entre estos eventos y el ampay de Magaly Medina. Sin embargo, el avance del programa insinúa fuertemente que estos cambios podrían estar vinculados al contenido explosivo que se presentará. La incertidumbre ha llevado a la especulación, y las redes sociales se llenan de comentarios y especulaciones sobre el posible contenido del ampay.

A pesar de la falta de confirmación oficial, el programa ha anunciado una extensa conversación vía redes sociales con Ana Paula Consorte. Se espera que durante esta conversación, la modelo brasileña aclare los motivos detrás de la decisión de Paolo Guerrero de dejar de seguirla y la eliminación de las fotos compartidas en redes.

"No entiendo el motivo de las preguntas, ustedes siempre están prestando atención a mi Instagram. Creo que ya se han dado cuenta que Paolo no me sigue", señaló Ana Paula Consorte a un reportero del programa de espectáculos, vía Instagram.