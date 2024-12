Ana Paula Consorte revela LA VERDAD sobre su relación con Doña Peta: "Viene a nuestra casa"

En una sincera entrevista con el programa 'Mami a mil', Ana Paula Consorte, pareja del futbolista Paolo Guerrero, compartió aspectos íntimos de su vida familiar, sorprendiendo al público con sus confesiones sobre la relación con su pareja y con Doña Peta, madre del 'Depredador'.

Durante la conversación, Ana Paula Consorte reveló algunas de las actividades que no disfruta hacer con su pareja. Aunque es conocida por su carácter tranquilo, admitió que salir a juegos o ir de compras con Paolo no es lo suyo.

Sin embargo, destacó que disfruta mucho de las cenas con él, una de las pocas ocasiones en las que se relajan juntos fuera de casa.

"Yo soy muy tranquila, pero no me gusta salir con Paolo. Cuando vamos a cenar o comer, sí bien, pero salir a juegos o shopping a mí no me gusta mucho. Pero él me dice, quiero estar con mis hijos, y ya bueno", expresó entre risas.