¿Angie Jibaja está nuevamente embarazada? Madre de modelo se pronuncia tras imágenes en bautizo

Angie Jibaja volvió a ser protagonista de los titulares de diferentes medios de espectáculos, luego de que se difundieran imágenes en las que aparece con una abultada 'pancita' que dejaría entrever un presunto embarazo. Ante ello, la madre de la modelo, Maggie Liza, decidió pronunciarse.

Durante la última edición de 'América Hoy', se compartió un informe en el que una reportera del programa se comunicó con Maggie Liza, madre de Angie Jibaja, para preguntarle acerca de las imágenes en las que aparenta estar embarazada.

Al respecto, Liza fue tajante al desmentir dicha situación, asegurando incluso que la peruana no puede tener más hijos y que la 'pancita' que se vio en las redes sociales no es más que un problema que ella arrastra desde el accidente en el que se vio involucrada (Su expareja le disparó, conduciéndola al hospital de emergencia).

"No, todos saben primero que Angie ya no puede tener más hijos. El problema que ella tiene es por la bala (fue víctima de su expareja). Ella no quedó bien de su estómago, del músculo se ha abierto", declaró al programa de espectáculos.