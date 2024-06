¿Arrepentida? Verónica Alcalá envía conmovedor mensaje tras ver llorando a su hija Alejandra Baigorria

Después que en las últimas semanas Verónica Alcalá declare que se siente abandonada por sus hijos, y eso provoque que su hija Alejandra Baigorria se siente muy afectada al punto de romper en llanto; la exmodelo ha vuelto a referirse al tema, pero esta vez para afirmar cuánto ama a sus cinco retoños.

Alejandra Baigorria estuvo en una entrevista para el segmento Historias Verdaderas, en el programa 'Estás en Todas', donde contó que siente mucho amor por su madre y que después de todo lo sucedido conversó con ella en privado y lograron disculparse.

Todo parece indicar que después de la plática entre madre e hija, Verónica Alcalá se sintió mucho mejor y decidió volver a las redes sociales, pero esta vez con una tierna publicación donde expresa su amor por sus hijos.

"Amo mi vida, amo a mis cinco hijos, no me importa lo que la gente piense, yo trabajo, yo facturo, yo me mantengo, yo me amo, tengo amor propio, no sé quién dice que no sé trabajar, es lo que más sé hacer, para que lo sepan", escribió junto a un video donde aparece ella junto a varios en sus hijos en el último verano.