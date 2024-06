¡Lo destruye! Alejandra Baigorria confiesa que siente lástima por Guty Carrera: "Es un hombre desorbitado"

Una vez más, Alejandra Baigorria habló sobre la polémica que protagonizó con Guty Carrera tras finalizar su relación, la cual los llevó a un enfrentamiento judicial. En ese sentido, la empresaria aseguró que ya pasó la página y sorprendió al asegurar que el lugar de guardarle resentimiento, siente lástima hacia él.

Recordemos que la empresaria le entabló una demanda al popular 'Potro' por maltrato físico y psicológico; sin embargo, el Poder Judicial desestimó la demanda y el exchico reality quedó inocente, debido a esto él decidió presentar una contrademanda, pues aseguraba que esa acusación manchó su imagen en los medios.

Alejandra Baigorria una entrevista al programa 'Estás en todas', en la que contó diversos detalles secretos de su vida personal. Entre ellos, la empresaria de Gamarra se refirió a la batalla judicial que mantuvo con el modelo peruano Guty Carrera.

La futura esposa de Said Palao mencionó que el hijo de Edith Tapia no ha cambiado sus malos comportamientos, por el contrario, continúa con sed de venganza pese a las pruebas en su contra.

"Antes decía que fue el peor error de mi vida, pero hoy en día, me da pena, él me da pena. Me da pena porque veo un hombre lleno de carencias, sufrido, un hombre desorbitado, que, en vez de todas las oportunidades que ha tenido y poder ser visto de otra manera, la sigue embarrando por querer vengarse, según él, de mí", expresó en el segmento Historias verdaderas de Estás en todas.