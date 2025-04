¿Milett Figueroa embarazada de Marcelo Tinelli? Doña Martha realiza INESPERADA confesión

25/04/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, no dudó en romper su silencio y responder ante los rumores de que la modelo estaría embarazada de Marcelo Tinelli, dejando a todos desconcertados con sus declaraciones.

¿Milett Figueroa y Marcelo Tinelli serán padres?

Milett Figueroa y Marcelo Tinelli vuelven a generar polémica en la farándula, luego de que el periodista argentino, Ángel de Brito, sorprendiera en su programa de streaming 'Bondi' deslizando la idea de que la actriz peruana podría estar en la dulce espera.

Según narró De Brito, Milett y él se encontraron a pesar de los altercados entre ellos. La modelo lo saludó afectuosamente y le comentó sobre su estadía en Perú, seguidamente, le habría comentado que tuvo que vacunarse para poder viajar. Fue en ese momento cuando lanzó una frase que lo dejó anonadado : "¿No estaré embarazada?".

Ese comentario no pasó desapercibido para el periodista, quien en medio de la transmisión no dudó en responder a la pregunta de uno de sus compañeros si es que Marcelo Tinelli volverá a ser padre. Ángel de Britto atinó a darle un guiño y señalar: "No se lo pregunté porque ya sé la respuesta".

Martha Valcárcel responde a rumores de embarazo de Milett

Ante las especulaciones generadas por el comentario de Ángel de Britto, los seguidores de la popular 'Milechi' se encuentran a la espera de su confirmación. Sin embargo, Martha Valcárcel, madre de la modelo, no pudo dejar de pronunciarse sobre el tema el jueves 24 de abril.

Doña Martha sostuvo que desconoce que su hija esté en la espera de un bebé del argentino de 65 años, asegurando que un reciente problema de salud de Milett pudo haber sido confundido con síntomas de embarazo, pero nunca se le ocurrió la idea de que pueda esperar un bebé.

"Cuando Marcelo vino a Perú, Milett tuvo náuseas. Luego, en Argentina, pasó lo mismo. Pero en ningún momento se me cruzó por la cabeza que pudiera estar embarazada", explicó Valcárcel.

Seguidamente, señaló en una reciente entrevista en un conocido programa de espectáculos que no ha mantenido comunicación con su hija sobre este hecho, por lo cual, no podría dar mayores detalles o confirmar si está o no en la "dulce espera de la cigüeña".

"Ni siquiera hablé con Milett como para que me diga si sí o si no. Dicen que nunca se dice si está o no hasta los tres meses, entonces yo digo: 'O me mienten o no me mienten'. Yo la verdad no sé, yo tendría que mentir si digo que sé o no sé. No se lo he peguntado porque ni se me cruzó, yo me preocupé de que se mejore porque tenía que viajar", agregó.

¿Doña Martha ilusionada con ser abuela?

Doña Martha tiene un nieto de cinco años de su hijo mayor, pero aun así no dudó en dejar en claro que mantendría la ilusión de tener más, especialmente de Milett y Marcelo Tinelli, a quien calificó como "una gran persona y hombre" que logró conquistar el corazón de su hija.

"Me encantaría, mi hija ya no tiene 15 años tampoco, (Marcelo) es una gran persona y hombre, desde el día uno la respetó, la oficializó y la presentó a su familia(...) Mi único nieto es de mi hijo mayor y los que vengan por supuesto, serían muy bien recibidos, felicidad", finalizó.

De esta manera, Martha Valcárcel no afirmó ni descartó un posible embarazo de Milett Figueroa, ante las especulaciones que se generaron a raíz de las recientes declaraciones del periodista Ángel de Brito.