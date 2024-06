Azucena Calvay teme por su vida tras recibir amenazas de muerte de extorsionadores: "Quieren plata"

17/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La reconocida cantante Azucena Calvay ha revelado estar viviendo momentos de angustia y amenazas, luego de que extorsionadores comenzaran a exigirle dinero bajo la amenaza de atentar contra su vida.

Las amenazas y la firme respuesta

Azucena Calvay enfatizó que, a pesar de las amenazas recibidas, no está dispuesta a ceder ante las demandas de los delincuentes. La artista aseguró que aunque las llamadas extorsionadoras no han llegado directamente a ella, sino a su representante, están siendo manejadas con la seriedad y responsabilidad que merecen.

"En el inicio de mi carrera ya he pasado por eso (extorsión) y hace unos días también lo volví a pasar, pero gracias a Dios que se está resolviendo. Estamos tomándolo con calma", manifestó Azucena Calvay.

La exvocalista de 'Los rebeldes de la cumbia' compartió cómo estas amenazas han afectado su tranquilidad y la de su familia, especialmente ahora que es madre.

"Antes no lo veía tan extremo, pero ahora me pongo en posición de madre y tengo miedo, sobre todo porque mi hijito está pequeño", expresó Azucena Calvay con preocupación palpable.

Impotencia ante la situación

Azucena Calvay expresó sentirse impotente frente a la situación, subrayando que estos delincuentes no solo buscan lucrar con ella, sino con todos los artistas del medio.

"Siento mucha impotencia porque los delincuentes no solo quieren lucrar conmigo, sino también con todos los artistas del medio. Ahora se ven extorsiones en todos lados. Espero que la Policía se encargue", añadió la cantante de cumbia.

¿Qué estudia Azucena Calvay?

Recordemos que a principios de este año, Azucena Calvay anunció sus planes de estudiar una segunda carrera universitaria, Derecho, luego de concluir sus estudios en Medicina.

"Ya me falta año y medio para terminar la carrera de medicina y en marzo arrancó con mi segunda carrera universitaria, que será Derecho", dijo en aquel entonces.

Finalmente, Azucena Calvay reveló que su mánager no le ha comunicado el monto exacto que los extorsionadores están exigiendo. "No me ha dicho el monto, pero sí que lo estaban molestando. Él (mi mánager) ha preferido no hacer caso y espero que no pase a mayores", sostuvo.

La exvocalista de 'Los rebeldes de la cumbia', Azucena Calvay, destacó que confía en que las autoridades competentes tomarán cartas ante las amenazas de muerte de extorsionadores Esta situación ha llevado a la cantante a reafirmar su determinación de no dejarse intimidar y afrontar con valentía esta difícil prueba en su vida personal y profesional.