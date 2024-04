¡De no creer! Mánager de Cande Lecce revela IMPACTANTES detalles de su relación con Marcelo Tinelli

19/04/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marcelo Tinelli vuelve a estar en el ojo de la tormenta y esta vez por una compatriota suya, la influencer Cande Lecce, quien aseguró que tuvo un affaire con él, a pesar de que seguía en una relación con Milett Figueroa.

Tras las declaraciones de la modelo argentina, su mánager, Agustín Longueira, se comunicó con la producción de 'América Hoy' para brindar más detalles acerca del supuesto romance que tuvo Marcelo Tinelli con la influencer.

Exponen relación de Tinelli con Cande Lecce

Como se recuerda, Cande Lecce confesó, hace unos días, ser la amante de Tinelli, quien es la pareja de Milett Figueroa. Es así que Longueira se atrevió a contar más sobre el supuesto affaire.

Agustín reveló que la modelo y el conductor de TV tuvieron una relación hasta fines del año 2023, mes en el que Tinelli aún mantenía un romance con Milett: "Ella seguía hasta diciembre con él". Además, contó que Lecce y Tinelli se seguían comunicando hasta principios de 2023: "(Cande) tiene conversaciones hasta enero y febrero con él, tiene llamadas, mensajes" .

Finalmente, aseguró que la influencer argentina no tiene problemas en soltar los chats y llamadas a la prensa: "No tiene problemas, si tiene que mostrarlo en vivo, los muestra, no tiene problema".

¿Qué dijo Cande Lecce?

Cande fue entrevistada por un programa argentino de 'El Trece' y no dudó en afirmar que "su relación con Marce inició a la par con Milett" e incluso reiteró que el romance entre la exparticipante de 'Bailando 2023' solo era parte del show para ganar rating, ya que era la competidora principal con 'más jale'.

"Entendí que era parte del show y bueno (...), él decía (que todo era parte del show), era todo raro, yo nunca creí tampoco en esa relación (...) nos seguíamos mensajeando (cuando apareció la peruana)", reveló.

La argentina también indicó que se enamoró "perdidamente" del presentador de televisión y siempre confió en todas sus palabras desde la primera noche que estuvo en su departamento.

"Empezamos a salir en mayo del año pasado (2023). Yo confié y creí en ese hombre. Desde esa primera noche que estuve en su departamento, me miró a los ojos y me dijo que me iba a ayudar en el mundo del espectáculo", reveló Lecce.

