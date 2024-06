Melissa Paredes elige al fotógrafo de su boda con Rodrigo Cuba para su nuevo matrimonio: "Fría"

Melissa Paredes ha sido objeto de críticas tras seleccionar al mismo fotógrafo de su boda con Rodrigo Cuba para su nuevo matrimonio con Anthony Aranda. Algunos la tildaron de 'fría' por esta decisión. ¿Qué respuesta dio la actriz ante estas acusaciones?

Tras anunciar su compromiso, Melissa Paredes decidió abrir una caja de preguntas en sus historias de Instagram, invitando a sus seguidores a dialogar con ella sobre su vida y sus planes futuros. Gracias a uno de los comentarios que recibió, fue tildada de 'fría'.

Con su característico estilo directo, Paredes respondió: "¿Cómo que me pasé de fría? ¡Te pasas! Se pasan de verdad, si no saben mejor 'shhh' . Rolando es amigo desde hace mil años, es que es obvio que voy a seguir trabajando con ellos de la mano porque son maravillosos".

Otro seguidor le preguntó si no tenía miedo a casarse nuevamente y fracasar. La respuesta de Melissa Paredes fue contundente y reflejó su firme determinación: