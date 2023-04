Bárbara Mori graba 'Mistura' en nuestro país y admite que "el acento peruano es muy complicado"

15/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La popular "Rubí", Bárbara Mori, se encuentra en nuestro país grabando la película Mistura junto a nuestro galán peruano Christian Meier. Sin embargo, no todo fue fácil para la popular actriz uruguaya, ya que recientemente ha admitido que "el acento peruano es muy complicado" a la hora de rodar.

Bárbara Mori se confiesa: "El acento peruano es muy complicado"

"Mi personaje es una francesa que creció en Lima. Entonces, voy a tener que hablar como peruana. A pesar de que tengo mucha facilidad con los acentos, el acento peruano es muy complicado porque es supersutil", explicó para una entrevista con Marca Perú.

Mistura: La película

Mistura aborda el tema de nuestra cocina y comida peruana. La pieza cinematográfica se encuentra ambientada en los años 60, mostrando a Mori como Norma, una mujer francesa que llegó a Lima, se hace joven y se casa. Tiempo después es abandonada por su esposo. Ante esto, busca salir adelante por sí sola y es así como abre su propio negocio de comida descubriendo la gran variedad de la cocina peruana.

"Creo que es una película importante que toca la transformación de la mujer. Me gusta porque es un reto para mí y me gusta sacarme de mi zona de confort y hacer cosas que no había hecho antes. Habla de la mezcla de culturas a través de la gastronomía y, va a estar muy bonito porque la película ha tenido tomas muy bonitas de los platillos que vamos a preparar", señaló.

Este proyecto cuenta con la producción de Ivan Orlic, fundador de Seine Pictures, y los intérpretes Bárbara Mori y Christian Meier serán, también, productores ejecutivos de esta propuesta cinematográfica.

Bárbara Mori invita a que visiten el Perú

La recordada "Rubí" pidió a todos los que aún no han visitado nuestro país, a que lo hagan lo más pronto posible, porque no se arrepentirán. Nuestra cultura y gastronomía son piezas claves para su llamado urgente a que visiten tierras peruanas. Esto lo hizo a través de la entrevista con Marca Perú.

"A todos aquellos que no hayan estado en Lima, ahí en Perú, los invito a que lo conozcan. ¡Es hermoso! Los lugares son espectaculares, tiene gente hermosa y cálida, una comida deliciosa. ¡Van a comer increíble! Van a consentir su estómago... Van a conocer una cultura hermosa", exhortó.

Es así como la actriz uruguaya de telenovelas como "Rubí" y de películas como "La mujer de mi hermano" se encuentra actualmente en nuestro país rodando la película 'Mistura' al lado del actor peruano Christian Meier.