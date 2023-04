Maribel Guardia: Falleció Julián Figueroa, el hijo de 27 años de la actriz y Joan Sebastian

10/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

¡Lamentable! El hijo de la actriz Maribel Guardia y del cantante Joan Sebastian, Julián Figueroa, falleció a los 27 años. El deceso se produjo la noche de ayer, domingo 9 de abril, así lo confirmaron los medios mexicanos.

Causa de su deceso

Fue el periodista Carlos Jiménez quien informó, a través de su cuenta oficial de Twitter, que el joven cantante fue hallado sin vida en su casa ubicada al sur de la Ciudad de México (CDMX), sin presentar aparentes rastros de violencia. Además, indicó que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia llegaron al lugar para indagar lo sucedido.

Posteriormente, el mismo hombre de prensa señaló que el deceso se habría producido por un fulminante infarto, que aparentemente habría ocurrido cerca de las 7 de la noche.

"Todo apunta a causas naturales. Personal de la Funeraria García López se presentó esta madrugada en la casa donde hace unas horas murió Julián Figueroa. Todo indica que un infarto le quitó la vida, alrededor de las 19:00 horas. Las autoridades descartaron violencia", manifestó.

Horas antes de su muerte

Cabe señalar que, unas horas antes de su fallecimiento, Julián Figueroa le dedicó un emotivo mensaje a su padre Joan Sebastian, con motivo de la conmemoración del que hubiera sido su cumpleaños número 72.

En su cuenta oficial de Instagram, el joven expresó el dolor que aún sentía por la pérdida del compositor mexicano, conocido como 'El Rey del Jaripeo', y manifestó sus deseos de abrazarlo una vez más.

"Que despacio han pasado 8 años, desde el día de tu partida el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo todo ha de arreglar, pero es una vil mentira cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades...aquí les va. Vituperan los fanáticos 'Viva el poeta del pueblo', pero a mí me me importa un bledo, solo quiero a mi papá. Al demonio con los grammys, con la fama y el dinero, pues mi único deseo es abrazarte...una vez más. Te amo papá y si me duele tu muerte es porque tu vida era tan valiosa para mi", escribió.

¿Quién fue Julián Figueroa?

Julián se estaba abriendo paso en la industria mundial de la música como compositor y cantante de rancheras. En 2015 hizo su debut en la conocida serie 'Como dice el Dicho' y, posteriormente, fue parte de la telenovela 'Mi camino es amarte', donde tuvo el papel como el hermano del protagonista de la historia, personaje interpretado por Gabriel Soto.

Lamentablemente, a tan corta edad, la carrera del hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian se ha visto detenida para siempre debido a que se confirmó que Julián Figueroa falleció anoche, por un aparente infarto.