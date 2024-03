Brenda Zambrano confronta a Guty Carrera tras amenazas: "Lo estaré esperando en México"

26/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Brenda Zambrano ha decidido no quedarse callada y confronta a Guty Carrera tras su participación en "La Casa de los Famosos". En una reciente entrevista, la modelo mexicana ha afirmado que no teme a una posible demanda por parte del ex "Esto es Guerra", quien amenazó con emprender acciones legales si ella continúa hablando "sin pruebas".

Guty no la intimida

Las redes sociales se han vuelto un hervidero con las recientes declaraciones de Brenda Zambrano. La influencer mexicana apareció como invitada en el programa "Pica y se extiende", donde fue sometida a interrogatorio por los tres conductores acerca de Guty Carrera, quien recientemente insinuó la idea de demandarla por "hablar sin pruebas".

Estas palabras no pasaron desapercibidas para la modelo, quien durante el programa afirmó no tener miedo de su expareja y, en cambio, declaró que estará "sentada" esperando la posible denuncia que él planea interponer.

"Quiere hacer como lo está haciendo en Perú contra su exnovia que lo denunció, pues ella sí fue y presentó pruebas y todo. Pero quiero decirle que no le tengo miedo, que haga lo que tenga que hacer, así que pues adelante, lo estaré esperando en México sentada", comunicó.

Hace unos días arremetió con Edith Tapia

Luego de haber despotricado contra Guty Carrera, Brenda Zambrano utilizó sus redes sociales para irse contra Edith Tapia, madre del exchico reality. La influencer le dijo de todo e hizo fuerte acusaciones, entre ellas le sacó en cara todas sus relaciones.

"Es una alcahueta... cuando andaba conmigo y él vivía conmigo en mi casa, se la pasaba tirándome indirectas en Instagram. O sea, la mamá es de lo peor, alcahueta, metiche, lo peor", dijo muy indignada en un video.

Y eso no fue todo, reveló que, en su momento, cuando mantenía un romance con Guty, él le confesó cómo era su relación con su madre y sorprendió al contarle algunos secretos.

"Me decía que su mamá se la pasaba en relaciones y que nunca lo atendió. O sea, mejor que no me haga hablar de más y meterme en temas que no debo hablar aquí", concluyó Brenda Zambrano.

Con estas declaraciones, se puede evidenciar que Brenda Zambrano y Guty Carrera están pasando por la etapa más fuerte de su conflicto, siendo incluso la mexicana amenazada por ser denunciada, en caso siga hablando sobre el peruano, a lo que sin miedo alguno, se lo confronta retándolo a que lo haga, mientras ella lo espera.