Magaly arremete contra Ana Paula por pelea con Brunella Horna: "Esa mujer no tiene diplomacia"

22/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ana Paula Consorte se ha visto nuevamente envuelto en polémica por mantener una guerra fría con Brunella Horna. Ante esto, Magaly opinó sobre el tema y destacó que la brasileña no tiene diplomacia, pero también elogió una actitud suya.

Recordemos que Paolo Guerrero actualmente está jugando para el club de la UCV, por lo que próximamente su pareja Ana Paula y sus dos hijos vendrán desde Brasil para vivir todos juntos en la ciudad de Trujillo. En medio de esto, surgieron varias dudas sobre si la brasileña y la conductora de 'América hoy' podrían ser amigas.

Sin embargo, esta posibilidad quedó descartada casi al 100% después que Ana Paula le de 'me gusta' a un comentario en el que le recomendaban no entablar una amistad con Brunella, hecho que sorprendió enormemente a Magaly.

"Alguien le puso 'no seas amiga de Brunella, todo lo hará por conveniencia' y ella le puso un corazoncito, lo que quiere decir que está de acuerdo con ese comentario. Y eso que Brunella es la esposa del Richard, el jefe de Paolo, cómo le hace ese feo, cómo haces eso", comentó la urraca.

En esa misma línea, indicó que Ana Paula no es una persona sutil, pero también destacó que no es una persona hipócrita. ¿Será que Magaly podría ser amiga de Ana Paula?

"Esa mujer no tiene diplomacia, pero de hipócrita la Ana Paula Consorte no tiene un pelo", comentó la 'Urraca'.

¿Qué dijo Brunella sobre posible amistad con Ana Paula?

Después que Ana Paula respalde un comentario contra Brunella, la rubia no dudó en pronunciarse sobre ello y se mostró bastante incómoda. Por esta razón, aclaró que en ningún momento ha buscado tener una amistad con la novia de Paolo Guerrero: "No entiendo por qué preguntan si es mi amiga, saben perfectamente que no somos amigas".

"La verdad yo no conozco a ninguna esposa de los futbolistas, solo Ivana Yturbe y Pamela López (...) Le molestó que haya defendido a Doña Peta, y lo sigo diciendo que siempre hay que respetar", sostuvo.

Es así que, Brunella Horna ha descartado tajantemente tener una amistad con Ana Paula Consorte después que ella le haya dado 'like' a un comentario que hablaba mal de la rubia. En medio de esto, Magaly no puedo evitar y tuvo criticas y halagos para la pareja de Paolo Guerrero.