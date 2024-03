¡Se fue con todo! Guty Carrera culpa a Alejandra Baigorria por su fracaso en 'La Casa de los Famosos'

Guty Carrera fue eliminado de la 'Casa de los Famosos México', luego de una breve y polémica participación. Sin embargo, antes de que irse, dejó en shock a más de uno al revelar que la pasada denuncia de agresión interpuesta por Alejandra Baigorria le arruinó la vida.

Todo surgió durante un momento de entera soledad en el programa. Ello animó al modelo a reflexionar acerca de las polémicas situaciones en las que se vio envuelto en nuestro país.

El popular 'Potro' se sinceró y recordó el incidente que vivió con Alejandra Baigorria en 2016, cuando ambos eran una de las más sonadas parejas del mundo de la farándula.

Según precisó, la rubia le perjudicó la vida al interponerle una denuncia por agresión; sin embargo, agregó que, a pesar de las apelaciones de la empresaria, el juez decidió fallar a su favor por "falta de pruebas".

"En 2016, me denunció una ex enamorada, una relación de 6 meses y por su puesto me perjudicó la vida. Sin embargo, después de cuatro años y después de tres apelaciones de ella, el juez decidió cerrar el caso por falta de prueba", mencionó en un primer momento.