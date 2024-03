Paula Arias sobre la reconciliación de Pamela López y Christian Cueva: "Pierdes tu tiempo"

26/03/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Paula Arias fue abordada para comentar sobre el caso de Pamela López, quien decidió perdonar a Christian Cueva a pesar de sus infidelidades repetidas. La cantante reflexionó sobre sus propias experiencias, recordando los diversos procesos que ha atravesado en su vida. En ese sentido, invitó a las mujeres a cuestionarse si realmente vale la pena permanecer en una relación donde se ha sido engañada.

¿Qué palabras le dedicó a Pamela López?

La cantante, cuando fue preguntada por los micrófonos de América Hoy, dejó entrever lo complicada que es una relación cuando la otra persona pierde tu confianza, queriendo mostrar que no merece gastar ese tiempo de tu vida con la preocupación constante de que pueda volver a suceder.

"Simplemente es enfocarse en lo que realmente vale la pena ¿no? Si hay que cuidarlo, si hay que estar detrás, si hay que prácticamente investigarlo pierdes el tiempo, tu energía y tu vida",

La salsera enfatizó que cuando una mujer tiene que estar pendiente de su pareja cambia. "Te vuelves una persona amarga, diferente, yo ya he pasado por esa etapa y ahora estoy enfocada en mis proyectos", dijo.

Usuarios se burlan de la pareja

Una vez más, Pamela López recibió con los brazos abiertos a Christian Cueva, luego de exponer su infidelidad con Pamela Franco. Muchos pensaron que esta sería la 'gota que derramaría el vaso', debido a que el popular 'Aladino' no solo le sacó la vuelta con la cumbiambera, sino con otras figuras de espectáculos.

Como se recuerda, a inicios de febrero, la esposa del futbolista anunció el fin de su relación y juró que no le daría una nueva oportunidad; sin embargo, parece que sus palabras se las llevó el viendo, porque ahora se luce nuevamente junto al padre de sus hijos.

El último fin de semana, López y Cueva fueron captados juntos, por las cámaras de 'Magaly TV: La firme', en un retiro espiritual donde protagonizaron un conmovedor momento al abrazarse y llorar juntos en presencia de todos los asistentes.

Pero lo más impactante de todo fue cuando Christian llamó a Pamela al escenario. "Quiero invitar a mi esposa (al escenario)", dijo Cueva. Con lágrimas en los ojos, se abrazaron fuertemente, demostrando que están dispuestos a dejar todo atrás y empezar de nuevo juntos. Sin embargo, las críticas y burlas no se hicieron esperar y miles de usuario trolearon a la empresaria, en redes sociales.

"Sácame la vuelta, pero no me dejes", "hazme lo que quieras, pero no me quites la plata", "lo que hace el dinero", "sin dignidad, te tenía fe", "que vergüenza de mujer, no tiene amor propio", señalaron los internautas.

Tras la reconciliación entre Christian Cueva y Pamela López, la cantante, Paula Arias, dejó reflexión para todas las mujeres, donde pone en tela de juicio si vale la pena perdonar a un hombre tras haber sido infiel.