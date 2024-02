Brunella Horna fulmina a Paolo Guerrero: "Si termina su carrera, es por responsabilidad suya"

19/02/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La llegada de Paolo Guerrero al Club Deportivo Universidad César Vallejo ha generado controversia y una de las mayores defensoras del club trujillano, Brunella Horna, afirmó que si es futbolista termina mal su carrera, es por responsabilidad suya.

Durante el más reciente edición de 'América hoy', todos los panelistas volvieron a abordar el tema de Paolo Guerrero y en ese momento Fiorella Quirquiño aseveró que el 'Depredador' debe tomar una decisión para que no se vea afectado más adelante.

"Los hinchas de la Selección Peruana saben que si Paolo Guerrero no tiene minutos con ningún equipo, tampoco es convocable por el señor Fossati", expresó, lo cual fue reafirmado por Brunella Horna "Fosati dijo que si no hasta marzo no lo va a convocar".

Brunella Horna ataca a Guerrero

La discusión no quedó allí, ya que a los pocos monitos Ethel Pozo comentó que si Paolo no hace minutos en algún equipo posiblemente no vaya al mundial y su carrera terminaría, por lo que Brunella hizo una alclaración.

"Ojo que si su carrera futbolística termina es por responsabilidad de él, no responsabilidad de otros", expresó. "Y qué mala manera de terminar una carrera tan exitosa", agregó Fiorella Quirquiño.

¿Paolo se va a Alianza Lima?

Después de la polémica desatada por las declaraciones de Paolo Guerrero, quien afirmó que no jugaría en Trujillo con César Vallejo debido a amenazas de delincuentes, Brunella Horna decidió romper su silencio en 'América Hoy'. La conductora expresó su opinión sobre la situación y destacó la importancia de la honestidad en el conflicto.

Brunella Horna señaló que Richard Acuña está molesto por la falta de comunicación de Paolo Guerrero y le instó a ser sincero sobre su deseo de jugar en otro equipo del fútbol peruano.

"A él (Richard Acuña) le molesta la mentira, a él le molesta el por qué no Paolo Guerrero lo llama, porque no ha recibido ninguna llamada de él, y le dice la verdad: Richard, ya no quiero jugar en la Vallejo, quiero jugar en otro equipo del Perú. ¿Por qué no hace eso?", dijo Brunella Horna.

Es así que, la llegada de Paolo Guerrero a la UCV ha generado polémica e incluso la esposa del directivo del club, Brunella Horna, ha salido a dar su opinión al respecto.