Ethel 'parcha' EN VIVO a Yolanda Medina por afirmar que todas las mujeres han sido tildadas de amantes

La relación clandestina entre Pamela Franco y Christian Cueva continúa acaparando las portadas de los medios de espectáculos. En ese sentido, Yolanda Medina, mejor amiga de la cumbiambera, llegó al programa de Ethel Pozo para dar su opinión acerca de la situación, generando gran incomodidad en la conductora debido a un inesperado comentario.

Durante la última edición de 'América Hoy', Medina sorprendió al revelar que siempre tuvo conocimiento de la relación extramatrimonial que tenía el volante peruano con Pamela Franco.

No obstante, en medio de todo su discurso, la cantante aseguró que a todas las mujeres, en algún momento de su vida, las han calificado de 'amantes' o las han acusado de haberse metido en alguna relación, afirmando incluso que ella también fue víctima de esa situación.

"Aquí alguna si no ha caído y no ha resbalado en la casa del jabonero es porque no ha ido porque acá a todas nos han tildado de amantes. Me incluyo porque a mí también me han dicho que yo soy la amante y yo no lo he sido, mientras no hay pruebas...", dijo en un primer momento.