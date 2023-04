Brunella Horna y Richard Acuña: ¿Cómo inició la historia de amor de la empresaria y el excongresista?

12/04/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

A pesar de todo, continúan siendo la pareja más sólida del espectáculo. Brunella Horna y Richard Acuña tienen tres meses de casados y aquí te contamos cómo inició la historia de amor de la empresaria y el excongresista.

Brunella Horna reveló lo que muchos querían saber: el inicio de su historia de amor con Richard Acuña. En una entrevista con Milagros Leiva, la conductora de "América hoy" contó que el primer contacto con el excongresista comenzó en 2017 a través de WhatsApp.

"Él me escribió, yo no lo conocía, me escribió a mi WhatsApp. Yo soy amiga de su hermano César. Yo un día estaba en televisión, estaba en vivo y recibo un mensaje: hola, soy Richard Acuña. Yo le digo a mis amigos 'me ha hablado Richard Acuña ¿quién es?'", dijo Brunella Horna.

"Me puso: 'hola, soy Richard, ya para con los escándalos'. Yo estaba en una situación crítica (...) Le respondo 'jaja', no me acuerdo qué más le respondí y comenzamos a conversar, creo que dos semanas sin vernos y él me invitaba a cenar, yo tenía algo que hacer, él también, nunca coincidíamos", añadió.

La primera cita

Brunella Horna también contó que la primera cita con Richard Acuña fue en un restaurante, donde su expareja Renzo Costa estuvo presente a través de su billetera.

"Lo más chistoso fue la primera vez que fuimos a cenar. Yo le dije 'bueno, yo voy a ir con una amiga, o sea, yo no voy a ir sola', me dijo 'ya, yo voy con mi primo'. Fueron dos primos y yo fui con una amiga y yo fui con una billetera de mi ex (Renzo Costa) porque claro, todas mis carteras y todas mis billeteras eran de mi ex", expresó.

"Él vio mi billetera, yo puse mi billetera sin pensarlo, él no dijo nada. En ese momento nos matamos de risa, pero no del tema, la pasamos muy bien, en verdad".

"Luego tocan el timbre y me mandan una bolsita, entonces como a mí siempre me mandan cosas de canje, lo recibo y me llega una caja de chocolates Godiva y una billetera... Luego lo llamé y le dije 'por qué me has mandado una billetera, no entiendo' y me dijo 'es que ya tienes que botar la otra billetera'", añadió.

El amor de Brunella Horna y Richard Acuña fue tan fuerte que se casaron en enero de este año tras cinco años de relación. La boda, a la que acudieron familiares y amigos de la pareja, se llevó a cabo en el distrito de La Molina.