¡La desmiente! Magaly Medina le dice 'manipuladora' a Samahara Lobatón y asegura que no está internada

En los últimos días, Samahara Lobatón volvió a protagonizar una pelea callejera con Bryan Torres y esta vez, lo botó de su propia casa y le tiró sus cosas por la ventana. Tras este polémico escándalo, la influencer fue duramente criticada, debido a que también confirmó que se encuentra embarazada.

Por esta razón, Magaly Medina ha seguido cada paso que ha dado la influencer, quien también se mostró bastante agresiva con la prensa.

Ante el escándalo que ha protagonizado Samahara Lobatón, muchos medios de comunicación quisieron contactarla para que se pronuncie, sin embargo, la hija de Melissa Klug ha preferido guardar silencio alegando que se encuentra internada.

No obstante, Magaly Medina analizó minuciosamente las declaraciones de la influencer y llegó a la conclusión de que habría mentido, pues no tiene ninguna información al respecto de su internamiento o de su estado actual.