¡Canelita Amoretti contó todo! Actriz porno reveló qué ocurrió en el hotel con Jefferson Prince

Misterio resuelto. La actriz porno Canelita Amoretti se pronunció tras el ampay con el cómico Jefferson Prince y reveló todos los detalles de lo ocurrido en el hotel al que fueron vistos ingresando el último jueves 18 de mayo.

Como se recuerda, ambos personajes fueron ampayados por las cámaras de Magaly Medina. Y es que, tras acudir a una discoteca de San Juan de Lurigancho, las cámaras de televisión captaron el preciso instante en el que la comediante y el hombre casado se dirigían a un hotel.

Ante las especulaciones sobre este hecho, Canelita Amoretti no se quedé callada y decidió entregar los detalles de lo ocurrido al interior del establecimiento. Las declaraciones de la actriz porno tuvieron lugar en Trome, donde informó que había alcohol, cigarro y mucha música. Sin embargo, aclaró que no estuvieron solos, ya que era un evento de 'La Casa de la Comedia'.

"En ese hotel estuvimos varios compañeros de 'La Casa de la Comedia' en un privado tomando unas cervezas, cantando y bailando, y cuando me ven con él fue porque salimos a comprar un cable para mi celular, que se había quemado, porque tenía que comunicarme con mis hijas", reveló.

Por este episodio, Canelita Amoretti ha sido vinculada en los últimos días con Jefferson Prince. Al respecto, la comediante decidió aclarar las dudas sobre una posible relación con el actor cómico. Incluso, se animó hablar sobre lo que podría ocurrir en el futuro entre ambos personajes.

"No pasó, ni pasará nada con Jefferson porque el gordito no me gusta, es medio feíto", dijo.