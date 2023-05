Canelita Amoretti: Conoce a la actriz porno que fue ampayada con el cómico Jefferson en un hotel

La actriz porno, Canelita Amoretti, se encuentra en boca de todos tras la reciente emisión del programa 'Magaly TV: La Firme', donde se le observa junto a Jefferson Prince, conocido cómico ambulante que realiza presentaciones en la Alameda Chabuca Granda y es un integrante de la 'Casa de la Comedia'.

Paola Amoretti, conocida popularmente en el mundo de la farándula como Canelita Amoretti, es una vedette, animadora, comediante, influencer, modelo web y actriz cómica, según se lee en la descripción de su perfil en las redes sociales.

Luego del sonado ampay con Jefferson Prince, sus seguidores han aumentado de manera considerable y actualmente poco más de 85 mil personas están pendientes de sus publicaciones en Facebook e Instagram.

Además, es conocida por la creación de contenido sexual que publica en su cuenta de OnlyFans y su web Cholitas Eróticas.

En las imágenes difundidas por el programa de espectáculos, se observa a ambos en una discoteca ubicada en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL) y se les captó ingresando juntos a un hotel, la polémica se da debido a que Prince es un hombre casado.

Los famosos 'Urracos' lograron captar el preciso momento en el que Jefferson Prince ingresó a un hotel junto a la actriz de cine para adultos. Además, en el ampay difundido se le ve que sale del establecimiento a comprar algunos cigarros para luego entrar nuevamente.

Durante la difusión de las imágenes, Magaly Medina, indicó que esta sería la primera ocasión que Jefferson Prince aparece en televisión nacional ya que no es parte de algún famoso elenco humorístico.

"Este no es no un cómico conocido, es la primera vez que hace su aparición en la televisión. No ha salido en el programa de JB ni en el de la Chola Chabuca, sino acá todo por infiel" , expresó.

En el año 2018 Jefferson Prince se volvió viral en Facebook y otras redes sociales por su sketch que trataba sobre la violencia contra la mujer, donde el humorista callejero quiso generar risas haciendo apología a la violación y a los feminicidios.

"Estas mujeres quieren dominar todo por culpa de esa c$%& de Lady Guillén que sacó su 'Ni una Menos', c%&$. Ahora ya se agrandan ya no les puedes ni gritar a estas enfermas, oye no le puedes ni mandar un piropo, están más protegidas que nosotros. Tú le mandas un piropo ya es acoso sexual", dijo.