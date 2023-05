¡Ampay! Jefferson Prince entra a un hotel con actriz porno pese a tener pareja

19/05/2023 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El polémico cómico ambulante Jefferson Prince, compañero de Dayanita, fue visto mientras ingresaba a un hostal de San Juan de Lurigancho, acompañado de Canelita Amoretti, una conocida actriz de cine para adultos.

Al inicio del reportaje realizado por el programa de espectáculos, 'Magaly TV: La Firme', la conductora señaló: "Nos llamaron anoche porque había un cómico que es conocido en las calles y resulta que estaba trampeando con una chica que ha hecho cine porno, cine para adultos. Él tiene mujer, con la que se expone en redes sociales, pero esta vez le dijo a su familia 'hoy tengo horas extras y no llego a dormir'.

Ingresó a un hostal de San Juan de Lurigancho

Los 'urracos' recibieron una alerta a su 'chismefono' de una supuesta infidelidad por parte de un personaje público y reconocido en el mundo de la farándula peruana, por lo cual no dudaron en realizar el seguimiento respectivo.

Durante su investigación, ampayaron a Jefferson Prince Vásquez Díaz ingresando a una discoteca de San Juan de Lurigancho, pero cuando todo parecía estar tranquilo, lo vieron subir a su auto negro y dirigirse a un hotel bien acompañado de Canelita Amoretti, por varias horas, incluso los 'chacales de Magaly' se cansaron de esperar.

"Este comediante, que es compañero de Dayanita, Danny Rosales, y actúa en 'La Casa de la comedia' y en la Chabuca Granda, no ha llegado hasta esta noche en que lo hará en nuestro programa. Su debut televisivo lo hará gracias a que nuestros paparazis lo descubrieron", agregó Magaly Medina de forma irónica.

Además, la conductora del programa afirmó que está pensando seriamente en abrir su agencia de detectives, tras confesar que le hicieron un favor a la esposa del cómico: "Estamos ampayando ha pedido, hagan sus pedidos porque estamos pensando en montar una agencia de detectives".

Jefferson Prince fue denunciado

Como se recuerda, el humorista Jefferson Prince Vásquez Díaz fue denunciado en el 2018 por 'bromear' con los casos de feminicidio y violaciones sexuales durante sus shows realizados en las calles de Lima.

La 55° Fiscalía Provincial Penal de Lima, a cargo de la fiscal Zoila Tapia Medina, abrió una investigación preliminar en su contra por el presunto delito de apología a la violencia contra la mujer, a lo cual el comediante trató de defenderse alegando que su monólogo era sobre agresiones. "Fue algo que me salió en el momento porque estaba renegando. No fue algo que yo mismo quise hacer, no fue apología a (la violencia contra) la mujer, no fue eso", expresó.