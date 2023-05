Carlos Álvarez se suma a la lista de extorsionados: Denuncia que dejaron bala en exterior de su casa

En el Perú, la inseguridad sigue aumentando. El reconocido comediante Carlos Álvarez hizo una grave denuncia el 31 de mayo, al revelar que está siendo víctima de extorsión por parte de un grupo de delincuentes que se atrevió a dejar una bala cerca de su residencia. El humorista peruano ha llevado su caso ante las autoridades policiales y ha afirmado que esta difícil situación lleva varias semanas, ya que también ha recibido amenazas de muerte.

Carlos Álvarez acudió a la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para presentar una denuncia formal. En una entrevista con un medio local, afirmó que ha estado recibiendo diversas amenazas a través de mensajes de texto y llamadas a su teléfono móvil. El incidente que lo llevó a tomar acciones legales fue encontrar una bala en el frente de su casa.

"Dicen que me van a matar, que no sé lo que me puede pasar. Durante semanas vengo recibiendo amenazas, como también muchísimas otras personas. Hoy, a las 11.15 de la mañana, noté algo raro en el jardín de mi casa y veo que había tirado esto (mientras muestra el objeto). Es una bala 9 milímetros marca Langer. No había nada escrito", sostuvo.