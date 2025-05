Independencia: ¡Por tercera vez! Extorsionadores atacan a balazos bus de la empresa Vipusa

En Independencia, presuntos extorsionadores atacaron a balazos un bus de la empresa Virgen de la Puerta S.A., conocida como VIPUSA. Según el testimonio del chofer, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la unidad.

La inseguridad y la violencia en el sector transporte sigue siendo un tema preocupante en el país. Según los primeros reportes, un nuevo atentado ocurrió a la altura de la cuadra 44 de la avenida Alfredo Mendiola, entre el límite del distrito Independencia con San Martín de Porres, cuando dos sujetos a bordo de una moto lineal interceptaron a un bus de Vipusa.

El conductor del bus se encontraba dentro de la unidad solo con su cobradora, dirigiéndose por la Panamericana Norte hacia Ancón hasta que de pronto los delincuentes dispararon hasta en ocho oportunidades contra el vehículo. Según el relato del chofer, los hampones de frente atacaron hacia la cabina donde él se encontraba, lo que hizo que reaccionara rápidamente y realice una maniobra para evitar el impacto de bala.

"No había ningún pasajero a bordo. Vinieron una moto con dos personas, al parecer extranjeros, que de frente vinieron y se apostaron a la cabina del conductor. Rastrillaron el armar y al percatarme de eso me giré al tercer carril donde ya no llegan a impactarme directamente a mí o la cobradora. Llegan a impactar en la puerta, a la altura de la llanta", expresó el chofer a 'Exitosa'.