Dayanita rompe su silencio y responde a Jorge Benavides: "Jamás el dinero me va a hacer creída"

Después de que su antiguo jefe Jorge Benavides saliera a contar su versión sobre su partida, la actriz cómica Dayanita regresó al programa "Mande quien mande" para responder a las revelaciones que la ponían en una situación desfavorable.

Dayanita fue invitada al programa de María Pía Copello y se le consultó sobre las declaraciones de Jorge Benavides acerca de ella. La integrante de "La casa de la comedia" no mostró arrepentimiento alguno por sus palabras anteriores y reafirmó sus afirmaciones.

Sin embargo, expresó su gratitud hacia quienes le brindaron la oportunidad de trabajar, aunque admitió que debió haber llamado directamente a su jefe en lugar de comunicarse con su esposa.

La exintegrante de "JB en ATV" buscó aclarar las afirmaciones del humorista de ATV y reconoció que debió haberse comunicado directamente con su mentor en lugar de hacerlo con su esposa.

"Quiero agradecer a todos, como en su momento lo hice. Sé que no hablé mal, solo dije lo que tenía que responder, pero de mi exjefe y excompañeros nunca hablé mal. Siempre diré que estaré agradecida con todos, con Jorge, porque gracias a él y el programa yo he recibido el cariño del público".

"Yo nunca me he expresado mal, yo siempre hablo bien de todos y soy agradecida. A mí jamás el dinero me va a hacer creída, porque yo siempre seré tal cual", agregó.

Como se recuerda, Jorge Benavides participó en la sección "El valor de la verdura" para referirse a su excompañera de elenco y desmentir algunas de las afirmaciones de la humorista.

Jorge Benavides hizo una aparición en su programa, esta vez sin estar caracterizado como alguno de sus personajes habituales, para dar su versión en relación a las declaraciones que hizo Dayanita en "El reventonazo de la Chola".

El humorista, con más de 40 años de experiencia, respondió a las acusaciones de la supuesta falta de contrato, las irresponsabilidades y actitudes de la actriz cómica.

Del mismo modo, el hermano de Alfredo Benavides mencionó haber percibido un cambio en su colega después de que esta incursionara en la televisión.

"La actitud de esta persona cambió absolutamente, ya no era la misma. Aunque ella diga en diferentes programas que no fue así, sí fue así, lo digo yo, que la conozco muy bien. En los mismos castings, ella era más sumisa, pero después ya no, me contestaba 'golpeadito'. Ya su actitud era diferente con los demás", sostuvo.