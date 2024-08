El nombre de Christian Cueva vuelve a ocupar los titulares, esta vez por una serie de revelaciones que han sacudido el mundo de la farándula y el fútbol peruano. A lo largo de sus 13 años de relación con su aún esposa, Pamela López, el futbolista ha sido vinculado a una lista de infidelidades que han dejado a muchos boquiabiertos. La última bomba explotó cuando se reveló que habría mantenido una relación con Macarena Gastaldo, expareja de Luis Advíncula.

En el programa 'Magaly TV, La Firme', se dieron a conocer nuevos detalles sobre las múltiples infidelidades de Christian Cueva a lo largo de su relación con Pamela López. Más allá de sus conocidos escarceos con figuras de la farándula como Melissa Klug, Alexandra Méndez y Chris Soifer, ahora ha salido a la luz una nueva mujer involucrada en esta polémica: Macarena Gastaldo.

Según informó el programa, Christian Cueva también habría tenido un romance con la modelo argentina, quien anteriormente había sido vinculada sentimentalmente con Luis Advíncula, uno de los seleccionados de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

De confirmarse esta nueva relación entre Christian Cueva y Macarena Gastaldo, quedaría en evidencia una preocupante tendencia en el comportamiento del futbolista, quien parece tener una debilidad por involucrarse con mujeres relacionadas al círculo cercano de sus compañeros de equipo.

Para contextualizar, en 2020, Macarena Gastaldo, exintegrante del reality 'Esto es guerra', conversó vía telefónica con una reportero de espectáculos, donde reveló detalles de su romance con Luis Advíncula en 2018. La modelo argentina confesó que desconocía que el 'Rayo' mantenía una relación con la madre de sus hijos, Yoselyn Pasoni, en ese entonces.