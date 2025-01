Christian Cueva deja entrever que Pamela López le habría sido infiel con su ex: "Mi hermano la vio"

Christian Cueva sigue dando que hablar. Esta vez, el futbolista peruano brindó una entrevista exclusiva a la periodista Andrea Llosa, donde, además de revelar distintos pasajes de su tormentosa relación con Pamela López, dejó entrever que ella le habría sido infiel con una expareja tras asistir a una discoteca.

Durante la última edición de 'Andrea', la conductora tuvo como invitado de lujo a nada más y nada menos que Christian Cueva, quien sin ningún tapujo arremetió contra la madre de sus hijos, Pamela López.

Si bien hubo momentos en los que incluso le pidió perdón, no evitó deslizar la posibilidad de que la animadora de eventos le habría sido infiel justo cuando aún se encontraban juntos. Además, el futbolista acotó que aunque no tenía pruebas sobre dicha situación, uno de sus hermanos fue el encargado de confirmarle que vio a López Solórzano en una discoteca y en medio de un momento bastante comprometedor.

"No te lo puedo asegurar, tendría que tener las pruebas del caso; pero sí, mi hermano la vio con un ex en una discoteca (¿En qué situación?) muy comprometedora de poder estar cerca", mencionó el jugador de Cienciano en su conversación con Andrea Llosa.

En otro momento, el popular 'Aladino' fue consultado respecto al día en el que decidió unir su vida en matrimonio a la de Pamela López. Si bien las imágenes de aquel momento derrochaban mucho amor y ternura, el futbolista aprovechó en resaltar que "no lo hizo enamorado" ni mucho menos con los mismos sentimientos que tenía hacia la madre de sus hijos cuando la conoció.

"Para serte honesto, no, no me caso enamorado, no me caso con los mismos sentimientos del principio de mi relación", indicó en un inicio el 'pelotero', dejando sorprendido a más de uno debido a que en aquel tiempo ambos expresaban muestras de cariño en las redes sociales.