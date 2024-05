Christian Cueva no descarta volver a ser infiel a Pamela López: Me puedo equivocar más adelante

22/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El jugador de fútbol Christian Cueva fue abordado por las cámaras de 'América Hoy' y consultado sobre los rumores de una reconciliación con Pamela López. Aunque se mostró reservado en cuanto a detalles, sorprendió a todos al admitir que no podía garantizar que no cometería el mismo error otra vez.

¿Se reconciliaron?

La relación entre Christian Cueva y Pamela López ha estado llena de altibajos. Tras el escándalo de infidelidad del futbolista con Pamela Franco, la pareja anunció su reconciliación hace algunos meses.

Sin embargo, recientemente parecían distanciados, incluso dejándose de seguir en las redes sociales. Pero ahora, nuevas imágenes han surgido, mostrando a la pareja compartiendo momentos cariñosos en una sala de cine.

En las fotografías compartidas por un programa de espectáculos, Christian Cueva y Pamela López aparecen "acurrucaditos" en la sala de cine. Ignorando la gran pantalla donde se proyectaba la película 'Amigos Imaginarios', la pareja parecía estar disfrutando de su tiempo juntos. ¿Será este el inicio de una nueva etapa en su relación?

La confesión de Christian Cueva

El programa 'América Hoy' logró hablar en exclusiva con Christian Cueva sobre esta supuesta reconciliación. Cuando la reportera le preguntó si había recibido el perdón, el futbolista respondió:

"En la vida todo merecemos un perdón, si Dios nos perdona a todos, ¿por qué no? Pero después de ahí para delante trata de no hablar más porque es así, la vida continua y cada una sabrá cómo llevarla, de hecho, lo que nunca me gustó en la vida es que las personas quieran cerrarse en su razón y bueno se respeta las críticas y todo".

@chismecitoscalientitos #ChristianCueva no descarta volver a ser infiel a #PamelaLópez ♬ sonido original chismecitos

Sin embargo, Christian Cueva hizo una revelación que dejó a todos intrigados. "Mira yo no te voy a decir que soy un hombre que no se va a equivocar más adelante ¿no? No escupo al cielo ni nada, pero de todo se aprende".

Las declaraciones provocaron la indignación y sorpresa de los presentadores de 'América Hoy', quienes calificaron sus palabras como una señal de advertencia al reconocer abiertamente la posibilidad de volver a engañar a su esposa. ¿Cuál será la reacción de Pamela López ante estas revelaciones?

La historia de Christian Cueva y Pamela López sigue siendo un drama en curso. Aunque la calma parece haber regresado, solo el tiempo dirá si esta pareja puede superar los obstáculos y construir un futuro juntos.